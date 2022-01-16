NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili şunları söyledi:
Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmediler. Hatta izleyenler olarak ıstırap yaşadık. Fenerbahçe şut atamadı... Mesut ve Rossi ile pres yapmanız da mümkün değil. Antalyaspor'un daha önde olduğunu gördük. Fenerbahçe için zor geçen bir sezon ve buna benzeyen bir 45 dakika geçirdik. Bu maçta Fenerbahçelilerin sıkılması normal. Ligden kopulduktan sonra İsmail Kartal getirildi. İsmail Hoca değişiklikler yaptı tabii ama bu kadar.