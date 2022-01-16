Futbol Rıdvan Dilmen'den eleştiri: 17 takım hoca değiştirdi kimse İsmail Kartal'ı almadı, ne kariyeri?
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Rıdvan Dilmen'den eleştiri: 17 takım hoca değiştirdi kimse İsmail Kartal'ı almadı, ne kariyeri?

Futbol

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a konuk olduğu ve 1-1 beraberlikle döndüğü maçın ardından sarı lacivertli oyunculara büyük eleştiriler geldi. Antalyaspor'un 14 şut, Fenerbahçe'nin ise 4 şutla bitirdiği maçta Fenerbahçeli oyuncular ilk şutunu 79. dakikada çekebildi. 72. dakikada gelen gol bile şut ile gelmedi. Rıdvan Dilmen, oyunu yorumladı ve Fenerbahçe yönetimini yorumladı.

16 Ocak 2022, Pazar 09:07 Son Güncelleme:
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NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili şunları söyledi:

Maçı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmediler. Hatta izleyenler olarak ıstırap yaşadık. Fenerbahçe şut atamadı... Mesut ve Rossi ile pres yapmanız da mümkün değil. Antalyaspor'un daha önde olduğunu gördük. Fenerbahçe için zor geçen bir sezon ve buna benzeyen bir 45 dakika geçirdik. Bu maçta Fenerbahçelilerin sıkılması normal. Ligden kopulduktan sonra İsmail Kartal getirildi. İsmail Hoca değişiklikler yaptı tabii ama bu kadar.

"Fişi çekmişler"

"Fişi çekmişler"

Fenerbahçe bugün kendisine piyango gibi bir üç puan gelmişti ama alamadı. İsmail Kartal'ın 4-2-3-1'ci bir hoca olduğunu biliyorum. Ama Kartal mental bir enkaz devraldı. Fenerbahçeli futbolcularda bunu gördük. Kartal'ın ne vereceğini bilemiyoruz. Ben Mesut'u forvet arkası olarak düşünmüştüm onda yanıldım. Ancak şunu görüyoruz ki Fenerbahçeli oyuncular fişi çekmiş. 

"Kimse istemedi"

"Kimse istemedi"

Ne kariyeri kimse almak istemedi ki 17 takım değiştirdi kimse İsmail Kartal'a gelsin demedi. İsmail hoca gelen hocaya takımı yazın verecek. 4-5 ay boyunca çalışacak. İsmail Kartal önümüzdeki yılın planlamasını yaparken hem Türkiye Kupasına hem de Avrupa'ya bakacak.

"Koç'un kredisi kalmadı"

"Koç'un kredisi kalmadı"

Ali Koç'un artık bir kredisi kalmadı. Ne kadar katkın olursa olsun başarısız olursan devam edemezsin. Löw gelse Jesus gelse futbolcunun bakışı da farklı olur. Ama Türk teknik adamlarla bunu futbolculara yapamazsın. Löw geliyorsa geliyor yoksa hoşcakal demek lazım. Ali bey'in taraftardaki enerjisi de düştü. Ali Koç'un eleştirmeyeceğim tek kararı Cocu'dur. Önemli bir Hollandalı teknik adam. Ali bey'in bundan sonraki hiç bir teknik adam kararına doğru demem. Hakan Bilal Kutlualp bir twit atmış Fenerbahçe beklemez, bekletir. Çok doğru bir söz. Adı Löw'de olsa, beklemez. Löw'ün yazın gelmesi doğru karar olmaz.

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