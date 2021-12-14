Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oldu.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 3-2 skorla mağlup ayrıldı.

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ve Vitor Pereira hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vitor Pereira hakkında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe bu teknik direktörle yollarını ayıracak. Beşiktaş’ı yense bile ayıracak. Ali Bey'le ne konuştum ne görüştüm; ama yolları ayırmama ihtimali yok, biliyorum. Çünkü ayırmazsa Fenerbahçe taraftarının gönlünden gidecek Ali Koç" dedi.