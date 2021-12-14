Futbol Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıran iddia: Gönderilecek, biliyorum!

Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıran iddia: Gönderilecek, biliyorum!

Futbol

Rıdvan Dilmen'den ortalığı karıştıran iddia: Gönderilecek, biliyorum!

Fenerbahçe yakınlığıyla bilinen TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Gaziantep'e 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Dilmen'in hedefindeydi.

14 Aralık 2021, Salı 10:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’ya konuk oldu.

Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 3-2 skorla mağlup ayrıldı.

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ve Vitor Pereira hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Vitor Pereira hakkında açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe bu teknik direktörle yollarını ayıracak. Beşiktaş’ı yense bile ayıracak. Ali Bey'le ne konuştum ne görüştüm; ama yolları ayırmama ihtimali yok, biliyorum. Çünkü ayırmazsa Fenerbahçe taraftarının gönlünden gidecek Ali Koç" dedi.

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