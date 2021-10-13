Magazin Rıdvan Yıldırım'dan hayranlarını sevindirecek haber

Rıdvan Yıldırım'dan hayranlarını sevindirecek haber

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Rıdvan Yıldırım'dan hayranlarını sevindirecek haber

Yeni single hazırlıklarına devam eden popçu Rıdvan Yıldırım, akustik performansları için stüdyo çalışmalarına başladı. Kayıtlarına birçok önemli isimle devam ediyor. Rıdvan Yıldırım, bu haberi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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BBG yarışmasıyla ünlenen Tarık’ın “Aşk Yarası” şarkısıyla girdiği pop dünyasında büyük beğeni toplayan ve kendisine ait “Yıllara Direndik” şarkısıyla adını duyuran genç şarkıcı Rıdvan Yıldırım, hayranlarına yeni single müjdesi verdi.

Tan Taşçı imzalı şarkısını sevenleri ile buluşturmaya hazırlanan Yıldırım, hem konser programı hem de müzik çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Öte yandan akustik performansları için de stüdyoya giren Rıdvan Yıldırım, birçok önemli müzisyenlerle kayda devam ediyor.

"ÇOK KISA ZAMANDA BAŞARACAĞIM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rıdvan Yıldırım, “Birçok plan yapıldı, beklediğime değecek şarkılar bulundu. Yeni klipler, yeni aranjmanlar, yeni konserler ve yeni bir stil tasarlandı. Kendime yakışanı, tarzımı yansıtanı yapacağım. Hedeflediğim her şeyi çok kısa zaman da başaracağım” ifadelerini kullandı.

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