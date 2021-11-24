Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Ajax maçında yok
Beşiktaş, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı
24 Kasım 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.
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