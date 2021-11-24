Futbol Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Ajax maçında yok

Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Ajax maçında yok

Futbol

Rıdvan Yılmaz sakatlığı nedeniyle Ajax maçında yok

Beşiktaş, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz'ın tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı

24 Kasım 2021, Çarşamba 13:40 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

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