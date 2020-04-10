Magazin Rihanna corona virüse yakalanan babası için harekete geçti

Rihanna corona virüse yakalanan babası için harekete geçti

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Rihanna corona virüse yakalanan babası için harekete geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, mahkemelik olduğu babası Ronald Fenty'nin corona virüse yakalandığını öğrenince kayıtsız kalmaıd. Şarkıcı, babasına solunum cihazı gönderdi.

10 Nisan 2020, Cuma 12:09 Son Güncelleme:
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Rihanna'nın babası Ronald Fenty, corona virüse yakalandı. Rihanna ise 66 yaşındaki babasının evde devam eden tedavisi için solunum cihazı gönderdi. Aynı zamanda Barbados'taki hastanelere de değeri 700 bin doların üstünde olan solunum cihazları bağışladı.

'Ona minnettarım'

The Sun gazetesine verdiği röportajda, "Kızım Robyn beni her gün kontrol ediyor. Ölmek üzereydim. Seni çok sevdiğimi söylemek zorundayım Robyn. Benim için çok fazla şey yaptı. Ona minnettarım" dedi.

Şarkıcı, Ocak 2019'da babasına, şöhretinden yararlandığı için dava açmıştı.


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