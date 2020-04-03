Rihanna, durag ile Vogue tarihinde ilke imza attı

Rihanna, Vogue dergisinin İngiltere edisyonu Nisan sayısı kapağında durag takarak derginin 104 yıllık tarihinde bir ilk oldu. Bize de yakın tabiriyle bir çeşit eşarp olan durag, siyah topluluğu köklü bir geçmişe sahip olan saç modelleri örgü ve rastalarda kullanılıyor. Siyah gücü hareketinde yer alan kölelerden, Afrikalı Karayiplilerin mücadelesinin güçlü bir sembolü olarak görülüyor. Durag, ABD'de bir dönem bazı liselerde yasaklandıktan sonra geri kazanıldı.





İlk kez değil

Vogue dergisi güzellik yazarlarında Funmi Fetto, "Durag, siyah güzelliğinin bir sembolü olarak sokaklarda, podyumda, kırmızı halıda geri kazanıldı. Şimdi ise önemli bir an, durag ilk kez British Vogue Mayıs sayısında göründü" dedi. British Vogue editörlerinden Edward Enninful ise "Daha önce Vogue kapağında durag görme hayali kurmuş muydum?" sorusunu sorarak ünlü şapka tasarımcısı Stephen Jones'un, önümüzdeki yeni 10 yıl için bu ayın sayısında Rihanna ile çalışmak istediğini belirtti. Rihanna, ilk kez durag giymiyor. Daha önce de 2014 ABD Moda Tasarımcıları Konseyi Ödülleri'nde tamamı Swarovski taşlardan oluşan bir durag takmıştı. Bundan 2 sene sonra MTV Video Müzik Ödülleri'nde giymişti.

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