Erkek arkadaşı ASAP Rocky'yle bir bebek beklediği konuşulan Rihanna iddialara açıklık getirdi.

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Rihanna, erkek arkadaşı Rocky'den hamile kaldığını paylaştı.

Hafta sonu erkek arkadaşıyla birlikte New York'ta dolaşırken çekilen fotoğraflarda hamile olduğunun görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı, sevgilisi ASAP Rocky ile yaklaşık 10 yıldır birlikteler.

GÖBEK GÖRÜNDÜ! MUTLULUK POZU

ASAP Rocky daha önce verdiği bir röportajında Rihanna için 'hayatının aşkı', 'doğru kişi' ifadelerini kullanmış, baba olmak için sabırsızlandığını belirtmişti.

İşte Rihanna ve sevgilisinden çok konuşulacak hamilelik pozu