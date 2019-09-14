Rihanna güzellik zengini oldu

Barbadoslu şarkıcı Rihanna (31), 2017’de moda ve güzellik markası Fenty’yi kurmuştu. Albümleri 60 milyondan fazla satan Rihanna, 600 milyon dolarlık serveti ile şu an dünyanın en zengin şarkıcısı. Ancak gelirinin 150 milyon dolarını iç giyim koleksiyonuna borçlu. Piyasa değeri 3.1 milyar dolara ulaşan güzellik markasından kazancı ise bu yıl sonuna kadar 560 milyon doları bulacak.