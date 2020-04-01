Kültür & Sanat Rihanna: Kurallarım yok, sınırlarım da

Rihanna: Kurallarım yok, sınırlarım da

Kültür & Sanat

Rihanna: Kurallarım yok, sınırlarım da

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, uzun zaman sonra yeni albümü hakkında bilgi verdi. 31 yaşındaki şarkıcı çok yoğun şekilde müzik üzerinde çalıştığını söyledi.

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Büyük başarı yakalayan son albümü Anti'yi 4 yıl önce piyasaya sürdğkten sonra kendi kurduğu markaya odaklanan Rihanna, yeni albümü hakkında konuştu. Hayranları, müzik çalışmaları hakkındaki her gelişmeyi ilgiyle beklerken albümün çıkış tarihini sır gibi saklayan şarkıcı, Vogue dergisine verdiği röportajda albümlerinin 'tematik' olmasını istemediğini söyledi. Rihanna, "Kurallar yok. Format yok. Sadece iyi müzik var, bunu hissedersem albüme koyuyorum" ifadeleri kullandı. Rihanna, yeni albümünün reggea türünde olup olmayacağı sorusunu ise tam renk vermese de olumlu şekilde yanıtladı. Sınırları olmadığını belirten Rihanna, her türü denediğini ve tamamen açık olduğunu söyledi. 

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