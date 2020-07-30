Kültür & Sanat Rihanna: Yeni şarkımı beklediğinize değecek

Rihanna: Yeni şarkımı beklediğinize değecek

Kültür & Sanat

Rihanna: Yeni şarkımı beklediğinize değecek

En son 4 yıl önce 'Anti' albümünü çıkaran Rihanna bir süredir kendini cilt bakım markası Fenty'e adamış durumda. Hayranlarının kendisinden yeni bir şarkı beklediğini biliyor ama bunun 'beklemeye değer olduğunu' söylüyor

30 Temmuz 2020, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Rihanna'yı hepimiz özledik. Ama o sanki müzikten uzaklaşıp iyiden iyiye kozmetik sektörüne girmiş gibi görünüyor. Her yeni gün yeni bir Fenty koleksiyonu, yeni bir Fenty ürünü çıktığını duyuyoruz. E peki ya müzik? Ne yeni bir albüm ne de bir single haberi var. ET editörleri, yeni ürünlerinin lansmanı sırasında Rihanna'yı bulmuşken yakalayıp "Yeni şarkı ne zaman?" diye sordu. Rihanna'nın cevabı kısa ama etkiliydi:

Ben her zaman müzik üzerinde çalışıyorum. Kendimi formda hissettiğim zaman yeni şarkım çıkacak. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Beklediğinize değecek. Sadece insanlar beklediği için yaptığım bir şarkı değil bu. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi de bu. Buna değecek. 


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