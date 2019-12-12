Barbadoslu 31 yaşındaki şarkıcı Rihanna, geçen gün yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündem oldu. Bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan ve sosyal medya hesabından zaman zaman piyasaya süreceği ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan şarkıcı, bu defa evindeki Noel ağacı önünde çekilmiş bir dans videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kamera karşısında seksi figürler sergilemekten geri durmayan Rihanna’nın bu paylaşımı milyonlarca takipçisini heyecanlandırdı ve şarkıcının kendilerine yılbaşı hediyesi verdiği şeklinde yorumlandı.





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