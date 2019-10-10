Rihanna, Vogue Dergisi'ne El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio'da meydana gelen saldırılarla ilgili yorumda bulundu.

32 kişinin hayatını yitirdiği saldırıların "Kahredici" olduğunu nitelendirerek, "İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil. Hiçbir şekilde normal olmamalı".

"Tümüyle ırkçı"

"Trump orada oturup bu saldırıyı akıl hastalığına bağlayacaktır. Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi görünen o ki başkanın ta kendisi" dedi.

Rihanna, saldırının insan derilerinin rengi nedeniyle farklı bir şekilde sınıflandırıldığını söyleyerek, "Bu insanların yüzüne bir tokat. Tümüyle ırkçı" dedi.



