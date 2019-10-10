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Rihanna'dan Trump'a: Amerika'daki en akıl hastası insan

Rihanna, Trump için, "Amerika'daki en akıl hastası insan" dedi. Bunun nedeni Trump'ın Teksas'taki silahlı saldırı ile ilgili, “akıl hastalığı sorunu” yorumu yapması…

10 Ekim 2019, Perşembe 20:47
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Rihanna'dan Trump'a: Amerika'daki en akıl hastası insan

Rihanna, Vogue Dergisi'ne El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio'da meydana gelen saldırılarla ilgili yorumda bulundu.

32 kişinin hayatını yitirdiği saldırıların "Kahredici" olduğunu nitelendirerek, "İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil. Hiçbir şekilde normal olmamalı".

"Tümüyle ırkçı" 

"Trump orada oturup bu saldırıyı akıl hastalığına bağlayacaktır. Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi görünen o ki başkanın ta kendisi" dedi.

Rihanna, saldırının insan derilerinin rengi nedeniyle farklı bir şekilde sınıflandırıldığını söyleyerek, "Bu insanların yüzüne bir tokat. Tümüyle ırkçı" dedi.


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