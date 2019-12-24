Rihanna'nın son albümü Anti'nin piyasaya sürmesinden bu yana neredeyse dört yıl geçti. O zamandan beri Rihanna, milyonlarca dolarlık moda ve makyaj markası Fenty Beauty'den, yeni kurulan iç çamaşırı markası Savage X Fenty'e kadar başka projelerde yer aldı. Rihanna, R9 olarak adlandırılan yeni albümünün bittiğini hayranlarına duyurdu. Instagram'dan yayınladığı video, ilk altı saat içinde 2 milyondan fazla beğeni aldı. Rihanna, yeni albümü çıkaracağı müjdesi 2019'un başında vermişti. Rihanna'nın sekizinci ve en son stüdyo albümü Anti'yi piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık dört yıl geçti ve birçok hayran yeni bir projeye aç.





Rihanna'nın R9 albümü ne zaman çıkacak?

Rihanna'nın yeni albümünün piyasaya sürülmesi için onaylanmış belirli bir tarih olmasa da, şarkıcı 2018'deki yayınlarından birinde bir hayranın Instagram yorumuna cevap verdi ve albümün 2019'da geleceğini yazdı.

Şarkıcı daha sonra, stüdyoda çalışırken çekilen bir videosunu sosyal medyada bir video yayınladı. 2019'un bitmesine birkaç gün kalsa da, Rihanna'nın albümünün çıkacağına dair ümitler tükenmiş değil.









R9 albümü neyle alakalı

Albümün adının R9 olması, anlaşılacağı üzere Rihanna'nın 9'uncu albümü olduğunu gösteriyor. Barbadoslu şarkıcı, ekim ayında Vogue dergisine verdiği röportajda, 'Reggae esintili bir albüm olarak görüyorum. Bu albüm reggae olarak bildiğiniz şeylere özgü olmayacak, ancak tüm esintileri hissedeceksiniz. Reggae esintileri her zaman beni çağırıyor. Bu benim kanımda. Büyüdüğüm o kültürden ya da çevreden ne kadar uzakta olduğum önemli değil' demişti.

Rihanna daha önce, hazır olduğunu hissedene kadar müzik yapmayacağını açıklamıştı.