Bilim & Teknoloji Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı

Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı

Bilim & Teknoloji

Riot Games: Oyunlarımızı bir ayda 180 milyon kişi oynadı

Riot Games, sadece Ekim ayında dünyada Runeterra oyunlarını toplamda 180 milyon oyuncu oynadığını ve Arcane’in çıktığı hafta 38 ülkede en fazla izlenen dizi olduğunu açıkladı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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İlk dizi projeleri olan Arcane için 2015 yılında çalışmalarının başladığını belirten Riot Games’in Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, dizinin Netflix’te çıktığı hafta 38 ülkede en fazla izlenen dizi olduğunun altını çizerek, “87 Ülkede TOP 10’a giren Arcane, Türkiye, Kanada ve Güney Kore gibi birçok ülkede de ilk 5’e girdi. Çıktığı hafta Tencent yayın platformu üzerinden 130 milyon izlenmeye ulaştı ve yine bu platformda en çok aranan başlık oldu. 24 Kasım Haftasında Netflix’te toplam 34.42 milyon saat izlenen dizi, IMDb’de 93.423 kişinin kullandığı oyla 9.3 puana sahip” dedi.

Türkiye ve dünyadaki oyuncu sayılarıyla ilgili bilgi veren İyikul, “Netflix projemiz Arcane ile eğlence dünyasını oyuncular için yeniden tanımlayan bir şirket konumuna geldik. Ekim ayında dünyada Runeterra oyunlarımızı toplam 180 milyon oyuncu oynadı” diye konuştu.

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