Bilim & Teknoloji Ripple, Bitcoin Cash ve XRP'yi geride bırakan Polkadot yükselişini sürdürüyor

Ripple, Bitcoin Cash ve XRP'yi geride bırakan Polkadot yükselişini sürdürüyor

Bilim & Teknoloji

Ripple, Bitcoin Cash ve XRP'yi geride bırakan Polkadot yükselişini sürdürüyor

Son bir haftada yüzde 90 değer kazanan Polkadot ya da kısa ismiyle DOT herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle son 2 günün en çok kazandıran kripto para birimi olan Polkadot bilmeyenlerin de merak ettiği bir konu haline geldi.

17 Ocak 2021, Pazar 12:55 Son Güncelleme:
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Polkadot ilk olarak Ripple'ı geçerek adını duyurmuştu. Son günlerdeki durdurulamaz artışıyla piyasadaki en büyük dördüncü kripto birimi olmayı başaran DOT, Ripple'ın ardından BCH (Bitcoin Cash)'i de geçti. Zirvede ise hala Bitcoin, Ethereum ve Tether bulunuyor.

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Ancak son 1 hafta içerisinde gösterdiği yüzde 90'lık değer kazanımıyla Polkadot son günlerin lideri. DOT'un piyasa değeri şu an için 16,5 milyar dolar.

Polkadot'un en yakın takipçisi XRP'nin piyasa değeri ise 12 milyar dolar. Bu grafiğe göre DOT, XRP'yi kalıcı olarak geçmiş olabilir.

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