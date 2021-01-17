Polkadot ilk olarak Ripple'ı geçerek adını duyurmuştu. Son günlerdeki durdurulamaz artışıyla piyasadaki en büyük dördüncü kripto birimi olmayı başaran DOT, Ripple'ın ardından BCH (Bitcoin Cash)'i de geçti. Zirvede ise hala Bitcoin, Ethereum ve Tether bulunuyor.

Ancak son 1 hafta içerisinde gösterdiği yüzde 90'lık değer kazanımıyla Polkadot son günlerin lideri. DOT'un piyasa değeri şu an için 16,5 milyar dolar.

Polkadot'un en yakın takipçisi XRP'nin piyasa değeri ise 12 milyar dolar. Bu grafiğe göre DOT, XRP'yi kalıcı olarak geçmiş olabilir.