Türkiye Risk haritası alarm veriyor! Valilik'ten flaş uyarı

Risk haritası alarm veriyor! Valilik'ten flaş uyarı

Türkiye

Risk haritası alarm veriyor! Valilik'ten flaş uyarı

Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara ziyaretlerden ve kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

23 Mart 2021, Salı 18:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca açıklanan son haftalık verilere göre 100 binde 197,41 vaka görülen kentte Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, mutasyonlu virüsün hızla yayılmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan salgının seyrini düşürmek için komşu, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretler ile mevlit, özel gün kutlamaları, toplu yemekler, arkadaş buluşmaları ve toplu etkinliklere ara vermeleri istendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart tarihlerinde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Kastamonu'nun da bulunduğunu kaydetmişti.

AA

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