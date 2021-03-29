Vaka sayısındaki hızlı artış, 25 günde illerin yüzde 50’sinin kırmızıya dönmesine neden oldu. Uzmanlar, il bazlı yeni kararlar alınabileceğini belirterek, bunu “Sıkıyönetim olmadan sıkıyönetim uygulamasına” benzetti. İlin rengi kırmızı olmasa bile farklı kurallar uygulanabilecek. Yapılan toplantılarda Samsun gibi gerileme sağlanamayan illerde tamamen kapatmanın gündeme gelebileceği, il giriş-çıkışlarının da kapatılmasının tartışıldığı belirtiliyor.

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DÜĞÜN-TAZİYE-PARK

Yapılan değerlendirmelerde iller, düğün, taziye, park alanlarının kullanımı gibi konularda ilin rengine bakmaksızın farklı uygulamaya gidebilecek. Bunu yaparken, “test sonuçlarının pozitif çıkma oranı, yoğun bakımların ve sağlık altyapısının durumu, yoğunluk, salgının yükselme trendi” gibi kriterlerle kararlar alınabilecek.

Ramazan ayı için ayrıca önlemler alınacak. İllerdeki vaka durumuna bağlı olarak, ramazan boyunca kafe ve restoranlara farklı saat uygulaması, hafta sonu tamamen kapalı olma gibi kurallar getirilebileceği belirtiliyor. Cami ve teravih namazları için de bazı önlemler tartışılıyor. 65 yaş üstüne toplu taşıma yasağı gibi farklı uygulamaların devreye sokulabileceği belirtiliyor.

AŞIDA GECİKMELİ TAKVİM

Vakaların hızla artmasında, aşılardaki gecikme nedeniyle planın aksamasının etkisi olduğu kaydediliyor. Plana göre bu aşamaya kadar 20 milyon aşılama yapılması öngörülmüştü. Uzmanlar, bu takvimin 1-1.5 ay gecikmeyle işleyebileceğini belirtiyor.

GERİLEME ANCAK NİSAN ORTASINDA

Yapılan değerlendirmelerde vakaların gerilemesi için önce platoya ulaşılması gerektiği belirtiliyor. Bunun için 6-8 hafta geçmesi gerekiyor. Daha önceki süreçler dikkate alındığında, nisan ayının ikinci yarısından itibaren gerileme olabileceği, yeni aşıların da devreye girmesiyle birlikte ancak mayıs ayında kısmi rahatlama görülebileceği iddia ediliyor.

YÜZDE 80'İ MUTANT VİRÜS

Türkiye genelinde mutant virüsün yüzde 80’e ulaştığı, yapılan testlerin bunu doğruladığı belirtiliyor. İstanbul’da mutant virüs oranının yüzde 70’lerde olduğu kaydediliyor. Türkiye genelinde hastanede yatma oranlarında artış görüldüğü, gerekli önlemler alınmazsa 2 hafta içinde yoğun bakımların alarm vermeye başlayacağı ifade ediliyor. (Hürriyet)



