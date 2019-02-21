Riskli bina korkusu yaşayan kalmasın

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2012’de başlayan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 590 bin konutun dönüştüğünü, hedefin 5 yılda 15 milyon konut olduğunu söyledi. Kurum, “Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Türkiye’de riskli bina, deprem korkusu yaşayan vatandaşımız kalsın istemiyoruz” dedi.

’MAĞDUR ETMEDİK’

Bakan Kurum, Kartal’daki 9 riskli binanın boşaltıldığını ve yıkılacağını anımsatarak, “Bunları yaparken vatandaşımızı mağdur etmedik. Taşınma için 5’er bin lira verdik. Riskli binalarda oturanlara 1500 liraya kadar kira yardımı yaptık, evine giremeyenlere eşyasını alabilmesi için 40 bin lira ödeniyor.” Kurum, riskli binaların yıkılmasının ardından TOKİ ve İller Bankası eliyle, vatandaşı mağdur etmeden dönüşüm sürecini yürüteceklerini anlattı.

ÇİÇEK MAHALLESİ'NE ACİL MÜDAHALE

İzmir Bayraklı’daki kopan kayalıklarla gündeme gelen yapılarla ilgili de konuşan Bakan Kurum, “Vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, ekip yolluyoruz. çiçek Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın sorunlarını kentsel dönüşümle çözmek için toKİ ekiplerimiz oraya doğru hareket ediyor. İnşallah İzmir Bayraklı çiçek Mahallesi’ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.”