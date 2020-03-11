Ekonomi Riskli yapı tespit başvurusu arttı

Riskli yapı tespit başvurusu arttı

Ekonomi

Riskli yapı tespit başvurusu arttı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, 2019'un ilk iki ayında riskli yapı tespiti için 1500 kişi başvuruda bulunurken, 2020'nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 413'e yükseldi.

11 Mart 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Manisa ve Elazığ’da meydana gelen depremlerin ardından riskli yapı tespiti yaptırmak isteyenlerin sayısında artış görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; 2019’un ilk iki ayında riskli yapı tespiti için 1500 kişi başvuruda bulunurken, 2020’nin aynı döneminde bu sayı 2 bin 413’e yükseldi. 2019’un toplamında ise 9 bin 713 binada riskli yapı tespiti yapılmış, en çok riskli yapı tespiti yapılan il ise 2 bin 493 ile İstanbul olmuştu.

Binanın riskli yapı olup olmadığının tespiti, Bakanlıkça lisanslandırılmış 1060 kurum ve kuruluş tarafından yapılıyor. Lisanslı kurum ve kuruluşların iletişim bilgisine ‘www.csb.gov.tr’ adresinden erişilebiliyor. Riskli yapı tespit başvurusu, masrafları kendilerine ait olmak üzere yapı sahiplerinin herhangi biri tarafından ‘https://www. kentseldonusum.gov.tr’ üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılıyor.

AA

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