Tedavilerinin ardından taburcu olan Tom Hanks ve Rita Wilson, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alınmıştı. 2015 yılında geçirdiği meme kanserini atlatan Rita Wilson, bu süreçte Tom Hanks ve oğulları Chet ve Truman ile ölmesi durumunda olacaklara dair bir konuşma yaptığını söyledi.

'Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum'

Rita Wilson, eşine, “Bak bana bir şey olursa, senden önce ölürsem senden iki şey istiyorum. Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum” dedi.

'Bir kutlama istedim'

Wilson, “İkincisi ise eğer ölürsem bir parti istedim. Bir kutlama istedim, şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama” dedi.





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