Magazin Rita Wilson, ölmesi durumda Tom Hanks'ten parti yapmasını istedi

Rita Wilson, ölmesi durumda Tom Hanks'ten parti yapmasını istedi

Magazin

Rita Wilson, ölmesi durumda Tom Hanks'ten parti yapmasını istedi

Geçen hafta corona virüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks ve Rita Wilson'dan güzel haber gelmişti ve ünlü çift iyileştiklerini açıklamıştı. Rita Wilson, ölmesi durumunda Tom Hanks’ten iki şey istediğini söyledi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tedavilerinin ardından taburcu olan Tom Hanks ve Rita Wilson, tedbir amaçlı evlerinde karantinaya alınmıştı. 2015 yılında geçirdiği meme kanserini atlatan Rita Wilson, bu süreçte Tom Hanks ve oğulları Chet ve Truman ile ölmesi durumunda olacaklara dair bir konuşma yaptığını söyledi.

'Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum'

Rita Wilson, eşine, “Bak bana bir şey olursa, senden önce ölürsem senden iki şey istiyorum. Birincisi çok uzun bir süre üzülmeni istiyorum” dedi.

'Bir kutlama istedim'

Wilson, “İkincisi ise eğer ölürsem bir parti istedim. Bir kutlama istedim, şarkılı, danslı ve insanların hikayeler anlattığı bir kutlama” dedi.


İlgili Haberler
Tom Hanks ve eşi sağlıkla evlerine döndü



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ariel Winter meydan okumaya bu pozla karşılık verdi