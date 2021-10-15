Riversong ürünleri Türkiye’deki kullanıcılara sunulmaya başlandı
Giyilebilir teknoloji ürünlerinden akıllı ev sistemlerine, akıllı telefondan ses sistemlerine kadar kullanıcı dostu tasarımlara sahip Riversong ürünleri, Türkiye pazarında sunulmaya başlandı.
15 Ekim 2021, Cuma 11:51 Son Güncelleme:
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Riversong, 30’dan fazla ülkede ve 200 binden fazla satış noktasında milyonlarca teknoloji severe ulaştırdığı ürünlerini NextOne teknoloji ile Türkiye’deki teknoloji severlerle buluşturuyor. Riversong CEO'su Haitham Kalakeche, “Türkiye’deki perakende sektörünün değeri 2019'da 108 milyar sterline ulaştı. Türkiye ise hızla büyüyen genç nüfusu ile perakende sektörü için büyük fırsatlar sunuyor. Perakende sektörü Covid-19 krizine rağmen ekonomik bir büyüme yaşadı. Bu nedenle amacımız, daha saydam ve şeffaf bir uçtan uca müşteri deneyimi sağlamak için sektörü tamamen dijitalleştirerek mobil aksesuar sektöründe lider markalardan biri olmak istiyoruz.” dedi.