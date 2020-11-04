Türkiye Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı

İzmir depreminde 34 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

04 Kasım 2020, Çarşamba 16:15 Son Güncelleme:
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Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'de yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası, 30 Ekim'deki yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılmasını kaydetti.

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Görüntülerde deprem sırasında bina ve ağaçların sallanması, vatandaşların panik ve şaşkınlığı ile apartmanın bir anda çökmesi yer alıyor. Binanın yıkılmasıyla çevrede oluşan yoğun toz bulutu ve panik yaşayan vatandaşların kaçısı da görüntülere yansıyor.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının yoğunlukla devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda çalışmalar bu sabah sona ermişti.

Minik Ayda o enkazdan çıkarıldı 

Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı.

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