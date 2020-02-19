Rıza Çalımbay isyan etti: 1 aydır antrenman yapamıyoruz
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımın liderlikten 4. sıraya gerilemesinin ardından isyan etti. Özellikle Türkiye Kupası macerasına değinen Çalımbay, penaltı konusuna da değindi.
19 Şubat 2020, Çarşamba 12:32 Son Güncelleme:
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Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından bazı notlar şöyle:
- "Bize böyle davranacaklarını bilseydik, açık söylüyorum kesinlikle kupaya ağırlık vermezdik. Kupa bizi çok yıprattı.
- Galatasaray bu hafta penaltı golüyle kazandı. Sivasspor'a 29 maçtır penaltı verilmiyor. Bizden başka her maçta gol atan takım var mı? Bu takım bir sürü pozisyona giriyor, pozisyon yaratıyor. Hakem arkadaşlarımız bunları görmüyor veya görmek istemiyor.
- Yurt dışına giden bütün hakemlerimiz güzel maçlar yönetiyor ama buraya gelince yönetmiyorlar. Başka adam oluyorlar. Cüneyt Çakır'ın yaptığı bir sürü hata vardı Trabzonspor maçında. Aynı hataları Trabzonspor'a yapsaydı o zaman bambaşka olurdu olay.
- Bize Trabzon'da yaşatılanları Trabzon, Sivas'ta yaşasaydı neler olurdu? Sivasspor'da cezalı bir oyuncu affedilecek bir gol atacak bir attıracak. Bak o zaman neler oluyor!
- Biz bir aydır antrenman yapamıyoruz. Hem kardan hem de zamansızlıktan dolayı. 2 gün sonra maç oynuyoruz. 2 gün içinde futbolcuya yüklenemezsin. Bir türlü ne yayıncı kuruluşla ne de federasyonla anlaşamadık. Bu süreç bize çok sıkıntı yaşattı. Bize Trabzon'da yaşatılanları Trabzon, Sivas'ta yaşasaydı neler olurdu?
- Demir Grup Sivasspor'da cezalı bir oyuncu affedilecek bir gol atacak bir attıracak. Bak o zaman neler oluyor. Biz mütevazi bir takımız. Kimseye zararımız yok. Kimsenin arkasında konuşan biri de değiliz. Bize haksızlık yapıldığı için konuşuyoruz. Biz sadece hak ettiğimizi almak istiyoruz. Herkes kendisini bizim yerimize koysun"
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