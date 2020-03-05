



Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik Süper Lig maçı öncesi Rıza Çalımbay önemli noktalara değindi. Sivasspor teknik direktörü Çalımbay, çok merak edilen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş transferleriyle ilgili yorumlarını da paylaştı.

İki oyuncusunun da takımda kalmasını istemediğini söyleyen Çalımbay, şunları söyledi:

"Transfer haberlerinin Galatasaray maçından öncesi çıkartılması iyi değil. Hem Galatasaray camiası hem de oyuncular zarar görüyor. Oyuncularım gayet bilinçli ve ne yaptığını bilen oyuncular. Bunlara şu an aldırış etmezler. Sezon sonunda istedikleri yere gidebilirler.

Şunu söyleyeyim, ben ikisinin de kalmasını istemem. Çünkü onlar zaten hedef olarak yukarıyı seçmişler. İnşallah çok iyi kulüplere giderler. Avrupa'dan isteyen kulüplerin olduğunu da biliyorum"

"Büyük paralar veremeyiz"

"Bizim yapacağımız takviyeler çok önemli. Öyle üst düzey paralar verip takviye alma şansımız yok. Bizim kadromuza uyacak, maddi açıdan da sıkıntı yapmayacak, takıma sorun yaratmayacak arkadaşları almaya çalışıyoruz.1 milyon 2 milyon euro verip oyuncu alamayız. Biz zaten hep aynı şekilde gittik. Sezon başı da bonservis verip aldığımız oyuncu yoktu. O yüzden mütevazi bir şekilde gitmeye çalıştık. Şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz."