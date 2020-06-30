Rıza Esendemir: Her şey yolunda

Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.

Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

'Sonunda normal odaya geçtik'

Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.







