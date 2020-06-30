Magazin Rıza Esendemir: Her şey yolunda

Rıza Esendemir: Her şey yolunda

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Rıza Esendemir: Her şey yolunda

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'in geçtiğimiz günlerde skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olan kızı Eceşan Esendemir, yoğun bakımdan çıktı. Esendemir, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" notuyla paylaştı.

30 Haziran 2020, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Radyo programcısı Rıza Esendemir'in Yeşim Vatan ile evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, birkaç gün önce skolyoz (omurga eğriliği) ameliyatı olmuştu. Eceşan'ın iyileşmesi için takipçilerinden dua isteyen Esendemir, mutlu haberi Instagram hesabından verdi.

Rıza Esendemir, kızının yoğun bakımdan çıktığını belirterek, hastane odasında verdikleri baba-kız pozunu yayınladı.

'Sonunda normal odaya geçtik'

Sevincini takipçileriyle paylaşan Esendemir, "Sonunda normal odaya geçtik. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.


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