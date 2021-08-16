Rıza Esendemir yeni sevgilisiyle görüntülendi

Rıza Esendemir, basın mensuplarının "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkürler arkadaşlar ama biz aslında yaklaşık bir yıldır beraberiz, pandemi nedeniyle pek dışarıya çıkmadık. Doğal olarak siz de ilk defa görüyorsunuz" karşılığını verdi. Sanat camiasından olmayan sevgilisinin ismi sorulduğunda ise Esendemir, "Hanımefendi doktor, ona göre yanlış bir şey yazmayın keser sizi" dedi. Ünlü radyocu, isminin Seher olduğunu söylediği doktor sevgilisiyle gün boyu el ele alışverişin keyfini çıkardı. Çift, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.



