Magazin Rıza Esendemir yeni sevgilisiyle görüntülendi

Rıza Esendemir yeni sevgilisiyle görüntülendi

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Rıza Esendemir yeni sevgilisiyle görüntülendi

Radyocu Rıza Esendemir, önceki gün gün İstinye’de objektiflere takıldı. Sevgilisiyle alışveriş turunda görüntülenen Esendemir, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme:
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Rıza Esendemir, basın mensuplarının "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine, "Teşekkürler arkadaşlar ama biz aslında yaklaşık bir yıldır beraberiz, pandemi nedeniyle pek dışarıya çıkmadık. Doğal olarak siz de ilk defa görüyorsunuz" karşılığını verdi. Sanat camiasından olmayan sevgilisinin ismi sorulduğunda ise Esendemir, "Hanımefendi doktor, ona göre yanlış bir şey yazmayın keser sizi" dedi. Ünlü radyocu, isminin Seher olduğunu söylediği doktor sevgilisiyle gün boyu el ele alışverişin keyfini çıkardı. Çift, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.


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