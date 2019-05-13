Rıza Tansu üçüncü kez baba olacak
Yat tasarımı dünyasının Oscar'larını toplayan, Sevil Sabancı'nın yüzen sarayı 'Sexy Fish' de dahil olmak üzere dünya çapında milyon Euro'luk yatlarıyla konuşulan tasarımcı Rıza Tansu 58 yaşında tekrar baba olacak
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un '58 yaşında tekrar baba olacak' başlıklı yazısı şöyle:
''İki yıl önce, 2004-2008 Yaz Olimpiyatları'nda Küba Bayan Voleybol Milli Takım formasını da giyen sevgilisi Yaima Ortiz ile Küba'nın başkenti Havana'da sessiz sedasız evlenen Rıza Tansu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.
Evet; Rıza Bey'den tam 20 yaş küçük, 1981 doğumlu Kübalı gelinimiz hamile…
BOYUNCA İKİ OĞLU VAR
Yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu olan Rıza Tansu, 58 yaşında tekrar baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.
Rıza Bey'in doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenemedim ama bakalım gönlünden geçtiğini duyduğum ilk kızını kucağına alabilecek mi?
Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur…''