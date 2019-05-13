Rıza Tansu üçüncü kez baba olacak

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un '58 yaşında tekrar baba olacak' başlıklı yazısı şöyle:

''İki yıl önce, 2004-2008 Yaz Olimpiyatları'nda Küba Bayan Voleybol Milli Takım formasını da giyen sevgilisi Yaima Ortiz ile Küba'nın başkenti Havana'da sessiz sedasız evlenen Rıza Tansu, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Evet; Rıza Bey'den tam 20 yaş küçük, 1981 doğumlu Kübalı gelinimiz hamile…

BOYUNCA İKİ OĞLU VAR

Yıllar önce boşandığı ilk eşi Şehnaz Vardar'dan biri 26, diğeri 23 yaşında boyunca iki oğlu olan Rıza Tansu, 58 yaşında tekrar baba olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Rıza Bey'in doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenemedim ama bakalım gönlünden geçtiğini duyduğum ilk kızını kucağına alabilecek mi?

Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur…''