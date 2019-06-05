Rize merkeze 34, Artvin'e 125, Hopa'ya 54 kilometre uzaklıkta olacak Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çalışmalar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Rize-Artvin havaalanı ne zaman açılacak? Rize-Artvin havaalanı çalışmalarında son durum ne? İşte detaylar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Rize-Artvin Havalimanı'nın Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine yapılmakta olduğunu, buranın deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin bu nitelikteki ikinci havalimanı olacağını söyledi.

RİZE-ARTVİN HAVAALANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Denize 85,5 milyon tonun üzerinde taş dolgu yapılacağına dikkati çeken Turhan, bu bakımdan projenin meşakkatli olduğunu dile getirdi. Turhan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış tarihinin sözleşmede 2022 olarak belirlendiğini ancak 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını bildirdi.

"DOĞU KARADENİZ'DE HAVA ULAŞIMI KESİNTİSİZ SAĞLANACAK"

Havalimanının Rize ve Artvin'in kent merkeziyle turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine, ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi'ne komşu ülkelerle ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacağını ifade eden Turhan, Trabzon Havalimanı'na yedek meydan olması özelliğiyle de buranın Doğu Karadeniz Bölgesi'nin hava ulaşımının kesintisiz gerçekleştirilmesini sağlayacağını söyledi.

Turhan, projede şu anda 242 ağır iş makinesiyle günde 100 bin ton taş dolgu yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"25 milyon ton taş dolgu mayıs ayı itibarıyla tamamlandı. Bunun 10,5 milyon tonu kategorik taş dediğimiz direkt mendireğin yapımında kullanılacak taştan oluşuyor. Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Türkiye'nin ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda en önemli kısım niteliğindeki taş dolgu mendireğin yüzde 56'sı tamamlandı. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı düşünüldüğünde projenin yüzde 30'dan fazlası tamamlanmış durumda."

Yaklaşık 45 bin metrekare kapalı alanı bulunan terminal binasının, yıllık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacağına dikkati çeken Turhan, "Konu insan olunca, insana hizmet olunca bizim önümüzde hiçbir şey duramaz." dedi.

AA - DHA



