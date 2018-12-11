Türkiye, Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan saldırı ile sarsıldı. Rize Emniyet Müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından vuruldu. Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir polis memuru yaralı yakalandı.

Bu haberi de okudular Son dakika! Rize Emniyet Müdürlüğü'nde silah sesleri

SALDIRGANIN KİMLİĞİNİ FUAT OKTAY AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden trafik polisinin İsmail Hakkı Sarıcaoğlu olduğunu ve boynundan vurduğunu açıkladı. Personel Müdürü’nün sol göğsünden ve sırtından, koruma polisinin de bacağından yaralandığını söyledi.

RİZE VALİSİ ÇEBER: CEZASINI ÇEKECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisini paylaşarak saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı."