Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden hain polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sorgu için polis merkezine götürüldü