Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden hain adliyeye böyle götürüldü
Rize’de Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden hain polis İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, sorgu için polis merkezine götürüldü
İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nden geniş güvenlik önlemleri altında sorgusu için Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ELLERİ KELEPÇELİ HALDE SEDYEYLE TAŞINDI
Sabah saatlerinde emniyette sorguya alınan Sarıcaoğlu, Rize Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü sonrası elleri kelepçeli halde sedye ile taşınarak konulduğu ambulansla adliyeye sevk edildi.
Hastanede bazı vatandaşlar da, yoğun güvenlik önlemleriyle hastaneden çıkarılan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'na sözlü şekilde tepki gösterdi. Rize Adliyesi'ne sevk edilen Sarıcaoğlu'nun savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI, ARACINDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü'ndeki olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri savcılığa teslim edildi. Zanlının dün gece evinde arama yapılırken, evde bulunan eski telefonları, bilgisayar CD ve harddiskleri ile kitaplarına el konuldu. Özel aracında ise mermi ele geçirilen zanlının sosyal medya hesapları da incelendi.