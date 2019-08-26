Rize TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Rize’nin Güneysu ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Rize TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Rize Güneysu kura sonuçları ile ilgili detaylar…