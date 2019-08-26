Rize TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?
Türkiye’nin 67 ilinde hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Rize’nin Güneysu ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Peki, Rize TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Rize Güneysu kura sonuçları ile ilgili detaylar…
TOKİ 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında alt gelir grubuna yönelik Rize Güneysu’da toplam 133 konutun kurası çekildi. TOKİ’ye başvuru yapanlar internette sıklıkla Rize TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu aratıyor. İşte Rize TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı…
oplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından (TOKİ) Rize’nin Güneysu ilçesinde inşa edilecek konutların hak sahipleri gerçekleştirilen kura ile belirlendi.
Kura töreni bugün Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu’nda noter huzurunda yapıldı. Toplam bin 287 başvurunun yapıldığı projede konut sahibi olan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
Rize Güneysu projesi kapsamında toplam 133 konutun kurası yapıldı. 133 konutun 78’i 2+1, 55i de 3+1 planda olacak.
Proje kapsamında alt gelir grubuna yönelik olan 2+1 konutlar 828 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10 peşin 180 ay vade, orta gelir grubuna yönelik olan 3+1 konutlar ise 1.083 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10 peşin 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.