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Rize’de anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada

Rize’de kamyon çarpması nedeniyle anne ve kızının hayatını kaybetti trafik kazasının görüntüleri kameralara yansıdı

18 Aralık 2018, Salı 23:25
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Rize’de anne ve kızının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada

Rize’de sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda (Güney Çevre Yolu) meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun anne ve kızına çarpmasının ardından 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Söz konusu kazaya ait güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anının dehşeti kameralara yansıdı. 

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor. 

RİZE (İHA)


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