Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 53 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Son günlerde Rize’de vaka sayılarının arttığını ve vatandaşların maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konusunda daha itinalı olması gerektiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Son günlerde sosyal hayatın artmasıyla da vaka sayılarımızda biraz artış var. Sosyal hayatımızı, ekonomimizi, düğünlerimizi devam ettirelim diyoruz.

Rize’de vatandaşlarımız genel anlamda bu kurallara uydu, uymayanlardan rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk ama uymayan da bir kesimimiz var. O nedenle son günlerde vaka sayılarımızda artış oldu. Biz kimseye ceza yazmak istemiyoruz. Hiçbir iş yerini kapatmak istemiyoruz” dedi.

Rize’de artan Covid-19 vakalarının verilerine baktıklarında düğünlerin saatlerinin düşürülmesi gerekliliğini gördüklerini ve ikramın yasaklandığını sözlerine ekleyen Çeber “Önümüze verileri koyduk, 'Düğünlerimizi 2 saatle sınırlandıralım' dedik. Şimdi arkadaşlarımız onunla alakalı çalışma yürütüyor. Düğünlerde ikramı kaldırıyoruz.

Düğünlerde ikramın bu süreci tetiklediğini somut olarak gördük. Restoranlarda yetkililerin metrekare ölçümünün ardından masalar yeniden dizayn edilecek. Bu konuda bir gevşeme görüyoruz. Ona göre bu sayının üzerinde müşteri almaması noktasında esnafımızın desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Hiç kimse düğünü yapılırken arkadan 2 polisin onu izlemesinden zevk almaz, 2 jandarmanın denetim anlamında onu izlemesinden zevk almaz. Bunu bizde istemiyoruz, o nedenle herkesin kurallara daha dikkatli uyması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbir kurallarına uyan işletmelerin girişlerine etiket yapıştırılacağını, denetimlerinin yapılarak uymadığı anda etiketin söküleceğini dile getiren Rize Valisi Çeber “Kurallara uyduğunu gördüğümüz işletmelere 'Bu iş yeri Covid kuralları hassasiyetine uyumludur' diye barkodlar vereceğiz. İşletmelere giren vatandaşlar o işletmenin Covid salgınına uygun çalıştığını görecek ve onun denetimine devam edeceğiz. Uymadığını gördüğümüz gün onu geriye alacağız” diye konuştu.