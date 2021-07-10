Türkiye Rize'de kayboldu! Cansız bedeni günler sonra Gürcistan'da bulundu

Rize'de kayboldu! Cansız bedeni günler sonra Gürcistan'da bulundu

Türkiye

Rize'de kayboldu! Cansız bedeni günler sonra Gürcistan'da bulundu

Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'ın Poti şehrinde bulundu.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Kanlıdere Mahallesi Tünel mevkisinde 5 gün önce serinlemek için girdiği denizde dalgaların da etkisiyle kaybolan 54 yaşındaki Hasan Furuncu'yu arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sahil Güvenlik ve Emniyet Timleri (SAGET) ile vatandaşlarca sahilden arama çalışması yapıldı. Bu sırada yetkililere, Gürcistan'ın Poti şehri sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi ulaştı.

Ailenin teşhisiyle cesedin Hasan Furuncu'ya ait olduğu belirlendi.

Yazışmaların ardından Furuncu'nun cenazesi Türkiye'ye getirilecek.

AA

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