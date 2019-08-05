Rize'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı.

Rize'de, saat 21:00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

SELE KAPILAN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Rize'de şiddetli sağanak sonrası taşan Salarha Deresi yola kadar çıktı. Otomobilden inerek kaçmaya çalışan bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Rize'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Salarha Deresi taştı. Derenin yola kadar çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü otomobilini bırakarak kaçarak kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

Hüseyin Çapoğlu’nun yakını Servet Yetir, selden yarım saat önce Çapoğlu ile görüştüğünü belirterek, “Olaydan yarım saat önce kendisiyle görüştük. Gitme demiştik ona. Amcasının oğullarıyla beraberdi. Bir anda internette sel haberi gördük, 1 kişi kayıp. Bizde köye çıktığını biliyorduk, tereddüt ettik ve aradık telefonuna ulaşamadık. Amcasının oğlunu aradık onun telefonu da çaldı cevap vermedi. İnternette kendi ismini görünce karakola gittik. Şimdi sabahtan beri burada arama çalışmaları devam ediyor. Allah razı olsun AFAD, UMKE hepsi bir yerden arıyor. Allah’tan umudumuzu kesmiyoruz, inşallah bulacağız onu” dedi.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN 16 KİŞİ KURTARILDI

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.