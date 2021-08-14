Türkiye Rize'de sağanak yağış! Ağaran Şelalesi taştı

Rize'de sağanak yağış! Ağaran Şelalesi taştı

Türkiye

Rize'de sağanak yağış! Ağaran Şelalesi taştı

Rize Çayeli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükseldi, Ağaran Şelalesi de taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmında ulaşıma kapanan yolda, hasar oluştu.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 09:28 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD); Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğinin duyurulduğu açıklamanın ardından akşam saatlerinde bölgede Ordu'nun yanı sıra Rize'de de yağış başladı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle derelerde su seviyesi yükselirken, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İlçe merkezinde bazı yollar göle dönerken, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın sürdüğü bölgede su baskını nedeniyle yollarda hasar oluştu. Belediye ekipleri de su baskınlarına karşı çalışma başlattı.



AĞARAN ŞELALESİ TAŞTI

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi. Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.

PAZAR'DA SU TAŞKINI

Rize'nin Pazar ilçesinde etkili sağanak nedeniyle tıkanan mazgallar, su baskınlarına neden oldu. Merkez mahallesi Çarşıbaşı mevkisinde bazı iş yerlerini su bastı. Pazar- Hemşin karayolunun bazı noktalarında heyelanlar yaşanırken, ilçede esnaf tıkanan mazgalları kendi imkanları ile açıp, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AA

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