Rize'de, 2 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda en fazla zarar gören yerlerin başında Rize merkeze bağlı Muradiye beldesi gelirken, beldeye bağlı Kömürcüler köyünde dere yatağına inşa edilmiş 7 katlı bina selden hasar görmüş ve bina basında geniş olarak yer almıştı.

15 yıl önce 3 katlı inşa edilen ancak ardından ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahipleri, 'imar barışı' başvurusunda bulunmuştu. Tartışmalara neden olan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina arazisinin kamulaştırılarak yıkımına karar vermişti.

Yıkım kararı verilen binanın yıkımı için dün sabah saatlerinden itibaren çalışma başlatılırken, dün öğle saatlerinde başlayan yıkım bugün de devam ediyor.

İHA