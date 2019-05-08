Rize'deki orman yangını güçlükle söndürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü

08 Mayıs 2019, Çarşamba 00:27
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Rize'deki orman yangını güçlükle söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Yamaçdere köyü Aşıklar Tepesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sularında yangın çıktı.

Yangına arazinin engebeli olması sebebiyle müdahale edilmekte güçlük çekildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saati aşkın süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. 

RİZE (İHA)

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