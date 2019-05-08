Rize'deki orman yangını güçlükle söndürüldü
Rize'nin Ardeşen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü
Edinilen bilgiye göre, Yamaçdere köyü Aşıklar Tepesi’ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sularında yangın çıktı.
Yangına arazinin engebeli olması sebebiyle müdahale edilmekte güçlük çekildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Rüzgarın etkisiyle şiddetini arttıran yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saati aşkın süren müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
RİZE (İHA)