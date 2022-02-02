Futbol Arena'nın haberine göre, Rizespor başkanı Tahir Kıran, Instagram hesabından "İntikam Güzel Şey" adlı bir parça paylaştı. Kıran, Gedson Fernandes transferinin ardından bu paylaşımı yaparak Galatasaray'a gönderme yaptı.

Galatasaray aylardır Gedson'un peşinden koşuyordu.

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