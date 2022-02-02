Futbol Rizespor Başkanı'ndan Gedson göndermesi: İntikam güzel şey

Rizespor Başkanı'ndan Gedson göndermesi: İntikam güzel şey

Futbol

Rizespor Başkanı'ndan Gedson göndermesi: İntikam güzel şey

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın elinden aldığı Gedson Fernandes'i siyah beyazlılardan kiraladı. Rizespor Başkanı Tahir Kıran ise daha önce 'Galatasaray'la bir sorunum yok' demesine rağmen ilginç bir paylaşım yaptı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 14:17 Son Güncelleme:
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Futbol Arena'nın haberine göre, Rizespor başkanı Tahir Kıran, Instagram hesabından "İntikam Güzel Şey" adlı bir parça paylaştı. Kıran, Gedson Fernandes transferinin ardından bu paylaşımı yaparak Galatasaray'a gönderme yaptı.

Galatasaray aylardır Gedson'un peşinden koşuyordu.

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