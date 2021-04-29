Rizespor-Beşiktaş maçı sonrası gerginlik

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona eren 90 dakikanın ardından tansiyon yükseldi. Hakemin son düdüğü çalmasının ardından Dorukhan Toköz, saha dışından birisiyle tartıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları olayı sonlandırdı.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Bakır, 3-2 biten Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalar yaptı.

Maçın sonlarında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Hasan Bakır; "Şampiyonluğa giderken, gittiğin her yerde istila edercesine davranmak, saygıyı, fair play ruhunu ortadan kaldırır. Sergen hocanın rakibe bu kadar saldırmasının, rakibi bu kadar küçümsemesinin anlamı yok. Biz de deplasmanlara gidiyoruz, bu kadar saldıran bir anlayışımız yok. Futbola yakışmayan çirkin davranışlarla karşı karşıya kaldık. Hakemlerin bu kadar etki altında kalmaması lazım." diye konuştu.



