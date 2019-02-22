Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a sezon sonuna kadar kiralık gönderilen Aatıf Chahechouhe ligin ikinci devresine fırtına gibi başladı. Faslı futbolcu gösterdiği performas ile Fenerbahçe'yi adeta pişman etti.

Evkur Yeni Maltayaspor karşısında Çaykur Rizespor'u galibiyete götüren gollerden birini Aatıf Chahechouhe attı. Faslı yıldız Bursaspor maçında da topu ağlarla buluşturmuştu. Geçen sezon 18 maça 11'de başlayan Aatif, 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet görmüştü. Sezonun ilk yarısını F.Bahçe'de kadro dışı olarak tamamlayan Faslı oyuncu, Rize'de 11'de çıktığı 5 maçta aldığı 4 galibiyet 1 beraberlik ile 'kazanan' oyuncu özelliğini sürdürdü.

Kaynak: Skorer