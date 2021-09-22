Futbol Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Futbol

Rizespor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 20:44 Son Güncelleme:
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

7 Mart'ta Çaykur Rizespor'un başına geçen Uygun, Karadeniz ekibiyle bugüne kadar çıktığı 19 karşılaşmada 6 galibiyet 3 beraberlik alırken 10 mağlubiyet yaşadı.

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