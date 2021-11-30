Rnpol (Rainbow Polikarbonat) halka arz sürecine ilişkin ayrıntılar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 1995 yılından bu yana polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Rnpol (Rainbow Polikarbonat) halka arz oluyor. Peki, Rnpol halka arz ne zaman? Hangi bankalardan hisse satın alınabilir? RNPOL satışı eşit mi oransal mı? İşte ayrıntılar…

RNPOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Rainbow Polikarbonat (RNPOL) talep toplama işlemleri 30 Kasım-1 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

RNPOL SATIŞI EŞİT Mİ ORANSAL MI?

RPNOL halka araz izahnamesine göre satışlar eşit dağıtım şeklinde olacak.

HANGİ BANKALARDAN HİSSE SATIN ALINABİLİR?

Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

HİSSE FİYATI NE KADAR?

SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 TL’den halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

RAİNBOW HAKKINDA…

1995 yılından bu yana, polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarına ve kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam eden Rainbow giderek artan satış hacmi, başarı oranı ve 17 yıllık deneyimiyle Türkiye’nin en güçlü markalarından biri olarak sektörde yer alıyor.