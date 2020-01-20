İrlandalı efsane forvet Robbie Keane’in iki oğlu Robert ve Hudson geçtiğimiz günlerde oynanan Middlesbrough-Tottenham Hotspur FA Cup mücadelesi öncesinde sahaya maskot olarak çıktılar.

Tam o sırada ilginç bir şey oldu ve küçük Hudson topu orta noktadan alıp kaleye doğru sürmeye başladı. Bu manzara karşısında hakemler de eğlenceli anlara en yakından şahit oldu ve müdahale etmek yerine kahkahalarla anın tadını çıkardılar.

Kaleye kadar gidip topu ağlara attıktan sonra seyircilerden alkış alan Hudson, etrafa "Eric Cantona duruşu"yla poz vermeyi de ihmal etmedi.

Hudson'ın gol sevincini Cantona ile karşılaştıran futbolseverler, ona "Baby Cantona" lakabını taktı.