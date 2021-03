Robbie Williams, biyografik filminde maymun olacak

Şarkıcı Robbie Williams'ın hayat hikayesi, Muhteşem Showman'in (The Greatest Showman - 2017) yönetmeni Michael Gracey'nin yeni filminin konusu olacak. Film, Williams'ın Take That grubunun üyesi ve sonrasında da solo sanatçı olarak ün kazanmasının öyküsünü anlatacak. Independent Türkçe'de yer alan habere göre, European Film Market'ın bu hafta açılmasıyla Deadline, Better Man'de Williams'ı bilgisayar efektiyle çizilen bir maymunun canlandıracağını tahmin ettiklerini bildirdi.

"ÖZGÜN BİR ŞEKİLDE YAPMAK İSTİYORUM"

Gracey biyografik filmin sıra dışı olacağını daha önceden ima ederek, "Robbie'yi filmde nasıl temsil ettiğimize gelirsek, bu kısım çok gizli. Bunu gerçekten özgün bir şekilde yapmak istiyorum. Seyircilerin sadece, 'Bunu daha önce hiç görmedim' diye düşünmesini istiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, yöntemimizin çok gizli olduğu ama amaç az önce bahsettiğim duyguyu yaratmak. Bu fantastik bir hikaye ve ben de onu gerçekliğinin tüm sertliğinden saf fantezi anlarına kadar temsil etmek istiyorum" demişti.

İLGİNÇ KULİS İSTEKLERİ

Öte yandan, Robbie Williams'ın kulis istekleri arasında her zaman ilginç şeylerin yer aldığı uzun zamandır magazin gündeminde dolanan bir dedikoduydu. Bu isteklerden birinin de maymun olduğu söyleniyor.