Programına sevilen şarkılarından 'Senden Çok Var' ile başlayan Rober Hatemo, Bodrum trafiğinden dert yandı.

'KONSERE YETİŞEMEMEKTEN KORKTUM'

Havaalanından konakladığı otele iki saatte geldiğini söyleyen şarkıcı, "Bodrum trafiği, İstanbul trafiğini aratmıyor maşallah. Her yerde inanılmaz bir trafik var. Bir an konsere yetişememekten korktum" dedi.

Sahnede sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Hatemo, iki saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.



