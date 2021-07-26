Magazin Rober Hatemo'nun trafik isyanı!

Rober Hatemo'nun trafik isyanı!

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Rober Hatemo'nun trafik isyanı!

Şarkıcı Rober Hatemo, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne aldı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 09:52 Son Güncelleme:
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Programına sevilen şarkılarından 'Senden Çok Var' ile başlayan Rober Hatemo, Bodrum trafiğinden dert yandı.

'KONSERE YETİŞEMEMEKTEN KORKTUM'

Havaalanından konakladığı otele iki saatte geldiğini söyleyen şarkıcı, "Bodrum trafiği, İstanbul trafiğini aratmıyor maşallah. Her yerde inanılmaz bir trafik var. Bir an konsere yetişememekten korktum" dedi.

Sahnede sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken Hatemo, iki saat süren performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.

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