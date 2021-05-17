Magazin Robert De Niro sette kaza geçirdi

Robert De Niro sette kaza geçirdi

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Robert De Niro sette kaza geçirdi

Dünyaca ünlü usta aktör Robert De Niro (77), 'Killers of The Flower Moon' filminin çekimleri sırasında bacağından yaralandı. De Niro'nun kuadriseps kaslarında zedelenme olduğu öğrenildi.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 15:23 Son Güncelleme:
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Robert De Niro, Martin Scorsese'nin yeni film projesi 'Killers of The Flower Moon'un setinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sette yapılan çekimler sırasında De Niro, bacağından yaralandı. 77 yaşındaki usta oyuncunun kuadriseps kaslarında zedelenme olduğu belirtildi.

MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI

De Niro'nun yaralanmasını sonrasında konuşan menajeri, "Üç hafta daha çekim yapılması planlanmadığı için, bu durum prodüksiyonu engelleyici olmayacak" dedi.

OSAGA CİNAYETLERİ VE FBI'IN DOĞUŞUNU ANLATACAK

David Grann'in romanından uyarlanarak filmleştirilen Killers of the Flower Moon'da, Osaga cinayetleri ve FBI’ın doğuşu konu ediliyor.

Filmde De Niro'nun yanı sıra Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal gibi isimler de rol alıyor.

Kuadriseps kasları: Uyluğun ön kısmında yer alan dört başlı bir kastır. Kuadriseps kasları tendonları ile kemiklere yapışır. Bu kaslar kasıldığında ilgili tendonları ile kemikleri kendilerine çekerek hareket ettirir. Asıl görevi diz eklemini düz hale getirmektir.


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