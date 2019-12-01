Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm

EURO 2020'de Türkiye'nin rakiplerinden biri İtalya. İtalya'nın başında ise tanıdık bir isim bulunuyor: Roberto Mancini. Bir dönem Galatasaray'da da çalışan İtalyan teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nde karlı Juventus zaferinde takımın başına geçmişti. Yerine geldiği isimse Fatih Terim'di. Mancini, Türkiye Milli Takımı, Galatasaray ve Fatih Terim için açıklamalar yaptı.

01 Aralık 2019, Pazar 10:39
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile eşleştikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mancini, "İstanbul'da çok fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar" ifadelerini kullandı.

'Terim için üzgünüm'

'Terim için üzgünüm'

Galatasaray'ın mevcut durumuyla ilgili gelen soruya yanıt veren Mancini, "Fatih Terim için üzgünüm. Galatasaray ve O'nun için çok iyi bir dönem değil. Ama biliyorsunuz ki her sene kazanmak imkansız. Şampiyonluk yarışı, çok uzun bir yarış" dedi.

'Ben de Galatasaray'ı çok özlüyorum'

'Ben de Galatasaray'ı çok özlüyorum'

Mancini son olarak Galatasaray ile ilgili gelen soruya da, "Galatasaray taraftarını ben de çok özlüyorum. İstanbul'da çalıştığım dönemle ilgili güzel hatıralarım var. Galatasaray'daki tüm oyuncuları ve taraftarları seviyorum. İstanbul'da geçirdiğim bir sene, hayatımdaki fantastik bir seneydi" yanıtını verdi.


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