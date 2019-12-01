Roberto Mancini: Fatih Terim için üzgünüm

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de yer aldığı A Grubu'ndaki rakiplerinden İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile eşleştikleri için çok mutlu olduğunu dile getiren Mancini, "İstanbul'da çok fazla arkadaşım var. Bu grup için mutluyum. İstanbul'da çalıştım, Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bu jenerasyonda genç oyunculara sahipler. Bundan dolayı grup aşamasında Fransa'ya karşı iyi oyun çıkardılar" ifadelerini kullandı.