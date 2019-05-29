Roberto Soldado'dan veda gibi paylaşım! Eşyalarını topladı
Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Soldado'nun Instgram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu
34 yaşındaki golcü futbolcu Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Eşyalarını koyduğu birçok kolinin fotoğrafını paylaştı.
ADI GETAFE İLE ANILIYORDU
Yıldız futbolcunun adı La Liga ekibi Getafe ile anılıyordu. Bu paylaşım İspanyol golcü 'eşyalarını topladı gidiyor' şeklinde yorumlandı.
Fenerbahçe forması ile 47 maça çıkan Soldado 15 gol atıp, 8 asist yaptı. Soldado'nun İstanbul'dan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu...
Fenerbahçe'den yılda 4 milyon euro kazanan Roberto Soldado'nun, yeni sözleşme konusunda yönetimle anlaşamadığı iddia edildi.
İşte o paylaşım: