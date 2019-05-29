Roberto Soldado'dan veda gibi paylaşım! Eşyalarını topladı

Roberto Soldado'dan veda gibi paylaşım! Eşyalarını topladı Fenerbahçe ile sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Soldado'nun Instgram hesabından paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu