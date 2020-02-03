İstanbul'un bazı semtlerin yanı sıra yurdun çeşitli illerinde, gecekondu mahallerindeki, dar gelirli ailelere zarf içerisinde para yardımı yapan ve halk arasında ‘Hızır’ olarak tanınan gizemli hayırsever, bu kez Trabzon'un Esentepe Mahallesi'nde ortaya çıktı. Kendisini ‘Robin Hood’ olarak adlandıran hayırseverlerin gönderdiğini grup, mahalledeki bakkallara veresiye borcu olan bazı kişilerin hesaplarını kapattı, maddi durumu kötü ailelere ve sokakta oynayan çocuklara da zarf içerisinde para dağıttı. Borçların silinmesi ve içi para dolu zarf karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen mahalle sakinler, hayırseverlere teşekkür etti.

Bakkal işletmecisi Emre Kurt, mahalleye gelenlerin veresiye defterindeki bazı kişilerin borçlarını ödediğini söyleyerek, “Bakkala şık giyimli 2 adam geldi. Veresiye yazdıran ihtiyaç sahiplerinin olup olmadığını sordu. Daha sonra veresiye borcu olup da durumu olmadığı için ödeyemeyenlerin borçlarını ödeyeceğini söyledi. 6 kişinin borcunu sildirdi. Yardıma ihtiyacı olanlar kimlerdir mahallede diye sordu. Birkaç yer gösterdik. Evlere içinde para dolu olan zarflar bıraktı. Mahallede top oynayan çocuklara para verdi. Para dağıta dağıta mahallede dolaştı. Kim olduğunu söylemedi. Yardımları 'Robin Hood' diye hayırsever yaptı' dediler. Bütün mahalleyi çok mutlu etti. Aslında olması gerekeni yaptı. Belli durumu iyi, varlıklı biriydi. Allah niyetini kabul etsin. Buradan kendisine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sigara içenleri ayırdı

Mahalle esnafı Muzaffer Kılıç da, mahalleye gelenlerin dar gelirli ailelere ve çocuklara da para verdiğini anlatarak, “İki kişi yürüyerek mahallede dolaşıyordu. Sonradan duyduk ki mahallede ihtiyaç sahiplerine para dağıtmış. Zaten bu mahalle şehir merkezine yakın olmasına rağmen gece kondu yerleşkesi. Fakir fukaranın sığındığı bir mahalle burası. Adamlar çocuklara sigara içiyor musunuz diye sormuş. Sigara içenlere 100 lira içmeyenlere 200 lira para vermiş. Bakkallardaki veresiye defterlerinden borç sildirdiğini duydum. Her kimse Allah onlardan razı olsun. Burada fakiri, fukarayı, yetimi sevindirdiler” dedi.

İhtiyaç sahiplerini aradılar

Mahalleli Zeliha Özavcı, kendilerine yardım edenlere teşekkür ederek “Camda duruyordum. Bir adam geldi, elinde zarflar vardı. Sonra zarfları bize verdi, içlerinde para vardı. Mahallede her yeri dolaştılar. Çocuklara da para verdiler. Bakkala girdiler, kapılara kadar geldiler. Çocuk okutanları sordular. İhtiyaç sahiplerini aradılar. Can suyu gibi geldiler mahalleye. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama iyi giyimli adamlardı. Zaten iyilik böyle olur, bir elin verdiğini öteki el bilmeyecek. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Sokakta top oynadıkları sırada yanlarına gelenlerin kendilerine para verdiğini belirten Osman Kılıç ise “Buraya abiler geldi. Biz mahallede oynuyorduk. 'Okuyor musunuz' diye sordular. Sonra bize para verdiler. Kim olduklarını bilmiyorum. Verdikleri para ile okul ihtiyaçlarımı aldım. Kendime yeni defter, kalem, silgi aldım" diyerek teşekkür etti.

DHA - İHA





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